Precipita per tre metri mentre lava il camion | ferito un operaio

Un operaio pachistano è rimasto ferito dopo essere caduto da tre metri mentre lavava un camion. La caduta si è verificata mentre stava pulendo la parte superiore dell’autocisterna in un'area industriale. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per chiarire le cause dell’accaduto. La dinamica dell’incidente resta ancora da verificare.

Il fatto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio a Prata. Immediati i soccorsi Un operaio originario del Pakistan è rimasto ferito dopo essere caduto da tre metri da un'autocisterna. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio intorno alle 14 in uno stabilimento a Prata di Pordenone che si trova lungo la strada Opitergina. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è salito sul camion per eseguire un lavaggio completo del veicolo. Non essendo stato possibile utilizzare l’impianto automatico per via delle dimensioni del mezzo, ha scelto di svolgere l'attività autonomamente.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Precipita per 11 metri mentre lavora: gravissimo operaio di 20 anni Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto: trasportato in ospedale in codice rossoUn operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa dieci metri mentre lavorava su un tetto a Ramazzano, Perugia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Precipita per tre metri mentre lava il camion: ferito un operaio; Precipita per 20 metri dal sentiero a picco sul mare: i cespugli attutiscono l’impatto e si salva; Precipita per venti metri dal sentiero Rilke: soccorsa una donna; Donna precipita per venti metri dal sentiero: tragedia sfiorata. Precipita da una giostra a tre metri d'altezza durante il Carnevale: 15enne portata in ospedale. I testimoni: «La cintura si è sganciata»CASTELFRANCO - Doveva essere una serata di festa ma per una quindicenne, quella di ieri, si è trasformata a dir poco in una brutta disavventura. Che poteva avere risvolti ... ilmattino.it CASTELFRANCO VENETO | SI SGANCIA LA CINTURA DELLA GIOSTRA, 16ENNE PRECIPITA PER 4 METRI17/02/2026 CASTELFRANCO VENETO – Terrore ieri pomeriggio a Castelfranco Veneto, in piazza Giorgione. Una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra, facendo un volo di 4 metri. || Sfiorata la tra ... antennatre.medianordest.it Le immagini del salvataggio della ragazza precipitata per 15 metri alle Cinque Terre. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=172830 Immagini Soccorso Alpino e Speleologico Liguria - CNSAS - facebook.com facebook