Scappa dopo l’incidente condannato per omissione di soccorso

La fuga di un uomo che aveva causato un incidente si è conclusa poche ore dopo. Dopo aver provocato lo scontro, è scappato senza fermarsi a prestare aiuto. La polizia, però, lo ha subito rintracciato e denunciato per omissione di soccorso.

Aveva provocato un incidente e poi era scappato senza prestare i soccorsi. La sua fuga, però, era durata poche ore perché la polizia lo aveva identificato e denunciato. Nei guai era finito un 40enne di Fermo, protagonista della fuga dopo un sinistro avvenuto alcuni giorni prima. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio ed è quindi comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di omissione di soccorso. Al termine del processo l’imputato è stato condannato ad un anno e alla sospensione della patente. Nella circostanza, il conducente di una Fiat Punto di colore bianco con una targa parziale, unico dato di indagine disponibile al momento del sinistro stradale, aveva tamponato l’auto che lo precedeva, e subito dopo, si era dato ad una precipitosa fuga senza prestare soccorso al conducente dell’altra vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

