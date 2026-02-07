Fugge dopo aver investito un minorenne | denunciato un 42enne per omissione di soccorso

I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 42 anni di Mascalucia. Il conducente ha investito un minorenne e poi è scappato, senza fermarsi a prestare soccorso. La polizia ha rintracciato e denunciato l’uomo per omissione di soccorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 42enne, alla guida della sua autovettura, sarebbe stato coinvolto in un sinistro in via Alcide De Gasperi, investendo uno scooter condotto da un 16enne del posto. Dopo l'impatto, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'incidente, lasciando il ragazzo ferito sull’asfalto. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato solo il motociclo danneggiato nella parte anteriore, senza riuscire a identificare subito il conducente dell’auto, già allontanatosi. Grazie alle testimonianze raccolte e agli accertamenti avviati, il 42enne è stato poi indotto a presentarsi spontaneamente dai militari, ammettendo la propria responsabilità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

