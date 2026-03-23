NORDEST - Centinaia di leghisti dal Veneto per l’ultimo saluto al mai dimenticato Umberto Bossi. C’è anche chi si è organizzato con i pullman, come per il tradizionale raduno di Pontida. Ieri però era il giorno dell’addio al leader che ha dato vita al movimento e che l’ha modellato a sua immagine a somiglianza, fino alla virata nazional-sovranista di Salvini. Tra i tanti militanti c’erano ovviamente i big. Dal Veneto «Se n’è andato fisicamente, ma non se ne vanno le sue idee, la sua opera, la sua grande intuizione», ha sottolineato Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale Veneto, accolto dalla folla con uno scroscio di applausi. «Foscolo nei Sepolcri diceva che solo chi fa cose grandi nella vita si garantisce l’immortalità, Bossi se l’è garantita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bossi, centinaia di militanti leghisti da Veneto e Friuli al funerale a Pontida: «Pronti a continuare la sua battaglia»

Articoli correlati

I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bossi centinaia di militanti leghisti...

Temi più discussi: A Pontida già centinaia di militanti della Lega per l'ultimo saluto a Bossi; Bossi, folla di militanti a Pontida per il saluto al Senatur; Funerali Bossi, folla di militanti davanti abbazia a Pontida. Salvini in camicia verde contestato: Vergogna, mollala; Le due Leghe si stringono intorno a Bossi a Pontida: fazzoletti verdi, applausi e cornamusa per l’ultimo saluto.

Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. Cori contro Salvini (che poi fa un post), arrivata Meloni. Feretro portato al pratone«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmattino.it

Lega, funerali di Bossi a Pontida: centinaia di militanti per l’ultimo saluto. Applausi per Zaia e Meloni, Salvini contestatoUna vita senza libertà non è vita. W Bossi. È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che è comparso su un cavalcavia all’ingresso di Pontida, dove si sono tenuti i funerali di Umber ... affaritaliani.it

Cori e imbarazzo. A Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi, il feretro è uscito dalla chiesa tra slogan intonati da una parte della folla, compreso "Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore", "Secessione", "Roma ladrona, la Lega non perdona". I facebook

Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi x.com