I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi | l’abbraccio dei militanti al Senatùr Salvini contestato applausi a Zaia La diretta

A Pontida si sono radunati molti militanti per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, con alcuni che hanno abbracciato il leader storico del movimento. Durante l’evento, sono stati registrati momenti di contestazione nei confronti di un altro esponente della stessa area politica, mentre il pubblico ha applaudito un altro rappresentante regionale. La cerimonia è stata trasmessa in diretta.

Pontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Sarà l’amata Pontida, cara a Umberto Bossi e a tutta la Lega, ad accogliere migliaia di militanti leghisti. Per volere della famiglia la cerimonia sarà privata e improntata il più possibile alla sobrietà e al riparo, come si dice in questi casi, dai riflettori. Per questo troupe televisive e giornalisti non sono stati ammessi all’interno del monastero di San Giacomo Maggiore dove a partire dalle 12 si svolgerà la messa. “Privata” ma non “blindata": i posti all’interno del monastero saranno infatti liberi fino a esaurimento: chi vorrà potrà dunque accedervi e partecipare al rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”. Salvini contestato, applausi a Zaia. La diretta Articoli correlati I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi Temi più discussi: L’addio a Umberto Bossi, funerali domenica a Pontida: il cordoglio di leghisti e alleati; Morto Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida: ci sarà anche la premier Meloni; Umberto Bossi, funerali oggi a Pontida sulle note del 'Va pensiero'; La malattia, il ritiro a Gemonio dopo la notte delle scope, il palco negato a Pontida: gli ultimi anni amari di Bossi. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it A Pontida i funerali di Umberto Bossi, folla di militanti della Lega. Cori contro SalviniMolla la camicia verde, vergogna è la frase che hanno urlato alcuni militanti del Partito popolare per il Nord. All'arrivo un applauso per l'ex presidente Veneto, Zaia. C'è anche il ministro Giorget ... rainews.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook A Pontida già centinaia di militanti della Lega per l'ultimo saluto a Umberto Bossi. Fazzoletti verdi e sole delle Alpi colorano il paese della bergamasca LA DIRETTA #ANSA x.com