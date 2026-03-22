I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi | l’abbraccio dei militanti al Senatùr Salvini contestato al suo arrivo La diretta

Questa mattina a Pontida si sono radunati i militanti della Lega per i funerali di Umberto Bossi, che hanno reso omaggio al loro fondatore con abbracci e momenti di commozione. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni esponenti politici, mentre al loro arrivo Matteo Salvini è stato contestato dai presenti. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti dalla regione e si è svolta sotto gli occhi di una vasta copertura mediatica.

Pontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Sarà l’amata Pontida, cara a Umberto Bossi e a tutta la Lega, ad accogliere migliaia di militanti leghisti. Per volere della famiglia la cerimonia sarà privata e improntata il più possibile alla sobrietà e al riparo, come si dice in questi casi, dai riflettori. Per questo troupe televisive e giornalisti non sono stati ammessi all’interno del monastero di San Giacomo Maggiore dove a partire dalle 12 si svolgerà la messa. “Privata” ma non “blindata": i posti all’interno del monastero saranno infatti liberi fino a esaurimento: chi vorrà potrà dunque accedervi e partecipare al rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La diretta Articoli correlati Il popolo leghista a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti alla famiglia e al “Senatùr”: la direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Leggi anche: Funerali Umberto Bossi, tutto pronto a Pontida: dai big del governo al coro degli Alpini. Orari e cerimonia per l’ultimo saluto al Senatur Tutto quello che riguarda Umberto Bossi Temi più discussi: L’addio a Umberto Bossi, funerali domenica a Pontida: il cordoglio di leghisti e alleati; Morto Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida: ci sarà anche la premier Meloni; Umberto Bossi, funerali oggi a Pontida sulle note del 'Va pensiero'; La malattia, il ritiro a Gemonio dopo la notte delle scope, il palco negato a Pontida: gli ultimi anni amari di Bossi. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo: la direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. «Padania libera, Roma ladrona». Cori contro Salvini«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilgazzettino.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook Oggi a Pontida i #funerali di #UmbertoBossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino x.com