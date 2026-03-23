Borse forte rimbalzo dopo le parole di Trump sull’Iran – La diretta

Forte rimbalzo delle Borse europee dopo le parole di Donald Trump sullo stop agli attacchi ai siti energetici nei prossimi cinque giorni e la descrizione dei colloqui “molto positivi e produttivi” tra gli Stati Uniti e Teheran. In avvio i listini avevano aperto in ampio ribasso con Francoforte che segnava un -2%. Già poco dopo le 12 Francoforte conquistava il 4,26%, Parigi il 2,7%, Madrid l’1,65%. Amsterdam cresceva dell’1,55%, Londra dello 0,5%, Zurigo dello 0,26%. Continua a guadagnare la Borsa statunitense in seguito alle voci su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. A Wall Street, l’indice Dow Jones conquista attualmente l’1,96%, il Nasdaq segna +1,88% e l’S&P 500 segna +1,74%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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