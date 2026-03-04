Iscrizioni studenti Liceo scientifico al 25,8% Lombardia tra le più basse segue scienze umane Il classico al 5% Lazio all’8% I dati

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 25,8% degli studenti in Lombardia si iscrive al liceo scientifico, una delle percentuali più basse della regione. A seguire, ci sono le iscrizioni ai licei delle scienze umane, mentre il liceo classico si ferma al 5%, con il Lazio che registra l’8%. I numeri riflettono le preferenze degli studenti e le scelte delle famiglie.

I dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito (analizzati e rielaborati dal nostro Centro studi) sulle iscrizioni online alle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 20262027 consentono di osservare non solo la distribuzione tra licei, tecnici e professionali, ma anche l'orientamento interno alla galassia liceale.

