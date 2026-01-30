Questa mattina sono state comunicate le materie della seconda prova scritta per la Maturità 2026. Gli studenti del Classico affronteranno il latino, mentre quelli dello Scientifico preparano la matematica. Allo Linguistico, la prova sarà sulla lingua straniera 1. Per gli istituti tecnici, si segnala economia aziendale per il Settore economico e discipline turistiche e aziendali per il Settore turistico. Gli studenti dell’indirizzo

Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico; discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore turistico; progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" Le materi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maturità 2026, uscite materie della 2° prova scritta: latino al Classico, matematica allo Scientifico, lingua straniera 1 al Linguistico

Approfondimenti su Maturità 2026

La prova scritta della maturità 2026 ormai è quasi pronta.

L’esame di maturità 2026 si presenta diverso dal passato.

Ultime notizie su Maturità 2026

