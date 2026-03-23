Bologna risultati del referendum sulla giustizia I dati di tutti i comuni in diretta Affluenza 71,64% in città

Bologna, 23 marzo 2026 – Si sono chiuse le urne del referendum sulla giustizia anche a Bologna e provincia, un territorio che ha fatto segnare un’alta affluenza ai seggi. Nella città di Bologna l’affluenza, alla chiusura dei seggi avvenuta alle 15, è stata del 71.64%. Mentre la media provinciale relativa all’affluenza è stata del 70.26%. Risultati e spoglio in diretta a Bologna e provincia del referendum sulla giustizia. Ecco la nostra mappa interattiva per seguire i dati in tempo reale sullo spoglio del referendum a Bologna e in tutti i Comuni della provincia. Basta scegliere il territorio a cui è interessati nel menù a tendina: L’affluenza in tutti i comuni del Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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