Bologna lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna avanti il No Affluenza record

A Bologna l'affluenza è stata del 70,26%. I dati in Emilia-Romagna quando sono state scrutinate 1.206 sezioni su 4.525: Sì 44,8% No 55,12% Alto Reno Terme 60,89%Anzola dell'Emilia 72,24%Argelato 70,78%Baricella 65,44%Bentivoglio 68,49%Borgo Tossignano 62,83%Casalecchio di Reno 63,31%Castel di Casio 70,10%Castello d'Argile 68,89%Castenaso 74,03%Castiglione dei Pepoli 65,57%Crevalcore 67,35%Dozza 66,56%Fontanelice 68,99%Gaggio Montano 62,57%Galliera 62,75%Granarolo dell'Emilia 73,23%Grizzana Morandi 65,25%Imola 69,37%Lizzano in Belvedere 66,97%Loiano 64,50%Malalbergo 63,76%Marzabotto 62,97%Monghidoro 63,00%Mordano... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Se il dato sull’affluenza (oltre il 58%) è molto alto, assai diversificata è la “mappa” della partecipazione tra nord e sud. Secondo il sito Eligendo (basato su dati ufficiali del Viminale), con 37.000 sezioni pervenute in Emilia Romagna ha espresso la sua preferen facebook

Voglio ringraziare di cuore Emilia Romagna e Toscana che, se ho capito bene, hanno segnato un'affluenza attorno al 70%. Se vinciamo è merito loro soprattutto. IO HO VOTATO NO x.com