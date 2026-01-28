Cantieri del tram e traffico a Bologna cosa cambia all’ospedale Maggiore e a Santa Viola

Da domani, a Bologna, cambiano le cose per chi attraversa l’incrocio all’Ospedale Maggiore. Le code si riducono con il ripristino di due corsie su Prati di Caprara, anche se l’attraversamento pedonale resta chiuso. I lavori nei cantieri del tram continuano a influenzare il traffico, creando disagi e rallentamenti.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Migliorerà la viabilità in zona Ospedale maggiore, dove l’incrocio che nei giorni scorsi ha creato code, già da domani restituirà alla circolazione due corsie su Prati di Caprara, mentre continua ad essere sospeso l’attraversamento pedonale. Lo annuncia il Comune di Bologna in una nota di aggiornamento sui lavori legati al tram. Ad alleggerire il traffico nel quartiere contribuirà, da venerdì, anche l’apertura di due varchi nel cantiere di Santa Viola, all’altezza di via della Viola e di via Agucchi. Sempre da domani, fino a sabato 31 gennaio, Palazzo d’Accursio fa sapere che “in zona Bolognina avrà luogo un intervento sui sottoservizi che renderà necessaria la chiusura di via Passarotti all’incrocio con via di Corticella, ad eccezione del trasporto pubblico, che potrà continuare a transitare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

