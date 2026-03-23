Bollita e vulnerabile perché l' Inter non sa più vincere

L’ Inter è bollita e a Firenze non ha perso due punti, ne ha guadagnato uno, perché la Fiorentina meritava di vincere. L’Inter è stracotta e fanno bene il Milan, secondo a meno 6, e il Napoli, terzo a meno 7, a credere nella rimonta scudetto. L’Inter è sulle gambe e non si capisce il motivo, perché è uscita dalla Champions un mese fa. Per paradosso, giocava meglio quando giocava troppo, o forse Cristian Chivu e il suo staff hanno sbagliato la preparazione. L’assenza di Lautaro Martinez spiega qualcosa, non tutto. Non è possibile che la capolista si sia ridotta così, che non riesca a battere una Fiorentina quintultima, 40 punti sotto. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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