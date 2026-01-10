Nell’estate del 2022, il dittatore venezuelano Nicolás Maduro ha effettuato una visita a Teheran, rafforzando i legami tra Venezuela e Iran. La collaborazione tra i due regimi si rivela strategica, ma l’assenza di Maduro potrebbe rendere il regime di Teheran più vulnerabile. Un’analisi delle dinamiche politiche e delle alleanze internazionali evidenzia come le relazioni con Maduro siano cruciali per la stabilità dell’Iran in un contesto di crescente pressione internazionale.

