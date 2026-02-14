Infarto nei giovani | ecco quando ventenni e trentenni rischiano l' attacco di cuore

Un giovane di 28 anni ha subito un infarto durante una partita di calcio, dimostrando che anche i ventenni e i trentenni possono essere a rischio. I medici spiegano che questa evenienza si verifica spesso quando fattori come il colesterolo alto e lo stile di vita sedentario non vengono controllati in tempo. Recenti studi mostrano un aumento di casi di attacchi di cuore tra i giovani, spesso collegati a scelte sbagliate e a problemi di salute trascurati.

Sebbene l'infarto sia una problematica più frequente in età avanzata può capitare anche tra i giovani, tra i 20 e i 30 anni. Un attacco di cuore nelle persone più giovani non è così frequente ma al tempo stesso non può essere considerato qualcosa di impossibile, esistono casi di problemi cardiaci in giovane età, soprattutto può succedere che i segnali non vengano colti per tempo proprio perché ci si considera fuori dall'età giusta. Un infarto si verifica quando il flusso di sangue verso il cuore si blocca o si riduce in modo significativo. Il muscolo cardiaco, privato di ossigeno, inizia a danneggiarsi.