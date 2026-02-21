Trapianto fallito al Monaldi è morto il piccolo Domenico | l' annuncio dell' avvocato

Il piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi andato male. La causa principale è stata una complicazione durante l’intervento, che non ha permesso di salvare il bambino. La notizia è stata comunicata dall’avvocato della famiglia, che ha raccontato come il piccolo fosse stato sottoposto all’operazione con grandi speranze. La famiglia si trova ora a dover affrontare il dolore della perdita, mentre si apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla sanità.

Il piccolo Domenico ha smesso di soffrire e ha esalato il suo ultimo respiro. Una vicenda drammatica, che negli ultimi giorni ha scosso l?opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla.