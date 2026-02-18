Bimbo Monaldi | Non è più in lista per trapianto avvocato rivela rassegnazione della madre
Il bambino Monaldi non è più in lista per il trapianto di cuore, secondo quanto ha rivelato l’avvocato della famiglia. La decisione deriva dalla valutazione medica, che ha stabilito che le condizioni del piccolo non consentono più l’intervento. La madre, visibilmente sconvolta, si dice ormai rassegnata alla situazione. La famiglia si prepara a gestire la difficile realtà, mentre i medici continuano a monitorare il suo stato di salute. La notizia si diffonde tra amici e vicini, lasciando tutti in attesa di ulteriori aggiornamenti.
"> Il Trapianto di Cuore al Bambino: Aggiornamenti e Reazioni dalla Famiglia Situazione Clinica del Bambino Ricoverato. Il bambino sottoposto a un trapianto di cuore, purtroppo, non gode delle condizioni necessarie per affrontare nuovamente un intervento chirurgico. Questa decisione è il risultato di un consulto tra esperti di trapianto cardiaco pediatrico delle più importanti strutture sanitarie italiane. L’incontro è stato condotto all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo è attualmente ricoverato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
