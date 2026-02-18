Il bambino Monaldi non è più in lista per il trapianto di cuore, secondo quanto ha rivelato l’avvocato della famiglia. La decisione deriva dalla valutazione medica, che ha stabilito che le condizioni del piccolo non consentono più l’intervento. La madre, visibilmente sconvolta, si dice ormai rassegnata alla situazione. La famiglia si prepara a gestire la difficile realtà, mentre i medici continuano a monitorare il suo stato di salute. La notizia si diffonde tra amici e vicini, lasciando tutti in attesa di ulteriori aggiornamenti.

"> Il Trapianto di Cuore al Bambino: Aggiornamenti e Reazioni dalla Famiglia Situazione Clinica del Bambino Ricoverato. Il bambino sottoposto a un trapianto di cuore, purtroppo, non gode delle condizioni necessarie per affrontare nuovamente un intervento chirurgico. Questa decisione è il risultato di un consulto tra esperti di trapianto cardiaco pediatrico delle più importanti strutture sanitarie italiane. L’incontro è stato condotto all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo è attualmente ricoverato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bimbo Monaldi: “Non è più in lista per trapianto”, avvocato rivela rassegnazione della madre.

Monaldi, l’ospedale ha deciso di mantenere il bimbo nella lista del trapiantoL’ospedale Monaldi ha deciso di mantenere il bambino nella lista di attesa per il trapianto, dopo aver valutato le sue attuali condizioni di salute.

Monaldi, Bimbo in attesa di nuovo trapianto. La madre: “È un guerriero. Io non mollo”La madre di un bambino ricoverato al Monaldi di Napoli ha annunciato che il suo bambino, in attesa di un nuovo trapianto di cuore, è un guerriero e lei non si arrende.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.