di Alessandro Luigi Maggi La Germani Brescia non manda soltanto un segnale alla classifica. Manda soprattutto un messaggio al campionato. Vincere a Trento oggi non è un esercizio qualunque, non dopo le settimane in cui la squadra di Massimo Cancellieri aveva ritrovato slancio, entusiasmo e quella credibilità europea che l’aveva portata a un passo da una semifinale di EuroCup. E invece Brescia è entrata nella partita con il piglio delle squadre vere, quelle che non hanno bisogno di aspettare gli eventi ma li determinano, li orientano, li piegano alla propria idea di pallacanestro. Il primo quarto, chiuso 30-18, è stato il manifesto della serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bilan è inarrestabile. Brescia stende l’Aquila

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