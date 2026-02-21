Brooks inarrestabile Milano vince con Brescia e va in finale di Coppa Italia

Brooks ha trascinato l'Olimpia Milano alla vittoria contro Brescia con 27 punti, portando la squadra in finale di Coppa Italia. La Germani ha risposto con una prestazione di Della Valle, che ha segnato 29 punti, ma non è bastato. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con Milano che ha mantenuto il vantaggio. La finale si giocherà tra le due migliori squadre del torneo. La prossima sfida sarà tra Tortona e Virtus.

Brooks la recupera. Shields la vince. Milano supera Brescia e vola in finale di Coppa Italia, la quinta negli ultimi 6 anni. La Germani esce a testa alta e si arrende alle giocate individuali dei due giocatori Ea7 con più talento offensivo. Brooks non sbaglia quasi niente, 1014 con 5 triple. Shields segna da 3 il canestro decisivo del 102-94 a 34'' dalla sirena. Leonessa meglio nel 1° tempo, +10 massimo vantaggio presa per mano da Della Valle che parte fortissimo: 14 a referto in 11'30 (36-26), Milano costretta al peggior quarto difensivo della stagione (il primo, 34-26). L'Olimpia rientra con le triple di Leday (tre nei primi 20'), equilibrio all'intervallo con Brescia avanti 52-49.