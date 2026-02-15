Juniores Lucchese inarrestabile | 5-0 all’Aquila Sant’Anna playoff sempre più vicini Favre e Ouadjaout protagonisti

La Juniores della Lucchese ha battuto l’Aquila Sant’Anna con un punteggio di 5-0, a causa di una prestazione dominante che ha lasciato poco spazio agli avversari. Favre e Ouadjaout hanno segnato due gol ciascuno, portando la squadra più vicina ai playoff. La partita si è giocata allo stadio comunale di Lucca, davanti a un pubblico di tifosi entusiasti.

La Juniores Lucchese travolge l’Aquila Sant’Anna: 5-0 e sogni di playoff. La Juniores Lucchese ha dominato l’Aquila Sant’Anna con un netto 5-0, rilanciando le proprie ambizioni nel campionato juniores provinciali. La partita, disputata oggi 15 febbraio 2026, ha visto in evidenza le doppiette di Favre e Ouadjaout e la rete di Morisi. I rossoneri, ora al quarto posto con 41 punti, attendono il recupero con il Città di Capannori per consolidare la loro posizione. Una ripartenza convincente dopo il rinvio. La sfida era stata inizialmente programmata per la settimana precedente, ma le avverse condizioni meteorologiche avevano costretto al rinvio.🔗 Leggi su Ameve.eu Lucchese - Settore giovanile. "Juniores» a Viareggio La squadra giovanile della Lucchese questa sera scenderà in campo a Viareggio. LUCCHESE - GIOVANILI. La "Juniores» riceve il Porcari La squadra Juniores di Luccese si prepara ad affrontare il Porcari nella prima giornata di ritorno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Lucchese Juniores a suon di golDomenica positiva per il calcio femminile della Lucchese: Juniores vince 7-0 contro lo Zenith Prato, tripletta di Orsi e doppietta di Lanza. Under 17 batte il Pisa 5-1. Under 12 pareggia con la Pieve ... lanazione.it IL MARCONI VINCE IL TORNEO #HOMOSAPIENS DI PALLAVOLO Anche quest'anno il torneo di pallavolo “Homo Sapiens” categoria mista juniores, organizzato dai proff. Lucchese e Tessandri, si è concluso con la vittoria del Marconi! Il torneo ha visto la part facebook