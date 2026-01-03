Grottaminarda due appuntamenti tra musica danza e solidarietà

Da avellinotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grottaminarda presenta due eventi all’interno della rassegna NatAmore, dedicati a musica, danza e solidarietà. Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 20, si svolgerà un appuntamento che riunisce cultura e comunità, offrendo un’occasione di incontro e condivisione. Un’opportunità per vivere momenti di convivialità e supportare iniziative sociali nel territorio.

Grottaminarda propone due eventi speciali nell’ambito della rassegna NatAmore.Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 20.00 a Carpignano, il Coro del Santuario di Maria SS. di Carpignano, il Piccolo Coro delle Voci Bianche “Francesca Schirinzi” e le allieve dell’Accademia DANZARTE si esibiranno in “Con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

grottaminarda due appuntamenti tra musica danza e solidariet224

© Avellinotoday.it - Grottaminarda, due appuntamenti tra musica, danza e solidarietà

Leggi anche: Grottaminarda celebra dicembre con NatAmore: musica, tradizioni e solidarietà

Leggi anche: Capodanno 2026 a Chiavari: due appuntamenti tra musica e ballo liscio e tradizionale zabaionata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Grottaminarda, “Natamore”: gran finale di musica ed emozioni - Grottaminarda, 29 Dicembre – Dopo un mese di eventi partecipati e grande entusiasmo da parte della comunità, NatAmore si avvia alla conclusione con un appuntamento di grande intensità artistica ed emo ... sciscianonotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.