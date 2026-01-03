Grottaminarda due appuntamenti tra musica danza e solidarietà

Grottaminarda presenta due eventi all’interno della rassegna NatAmore, dedicati a musica, danza e solidarietà. Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 20, si svolgerà un appuntamento che riunisce cultura e comunità, offrendo un’occasione di incontro e condivisione. Un’opportunità per vivere momenti di convivialità e supportare iniziative sociali nel territorio.

Grottaminarda propone due eventi speciali nell'ambito della rassegna NatAmore.Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 20.00 a Carpignano, il Coro del Santuario di Maria SS. di Carpignano, il Piccolo Coro delle Voci Bianche "Francesca Schirinzi" e le allieve dell'Accademia DANZARTE si esibiranno in "Con.

