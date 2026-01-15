Scuieta | al teatro Atlante spettacolo di teatro danza e musica dal vivo

Il solo è concepito come un flusso dove danza, parola e suono si rincorrono, si connettono, si contrappongono, si dissolvono. Un viaggio dove il corpo ascolta le sue tensioni e impulsi interni e si manifesta in un dialogo continuo nello spazio ristretto di una sedia dove Nina osserva e vive.Nina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Riapre dopo 8 anni restauro il Teatro della Società di Lecco - Un importante intervento di riqualificazione e di manutenzione straordinaria che restituisce alla città il suo storico teatro. ansa.it

Teatro società. Si cercano i mecenati - Nasce la Fondazione Teàrte Lecco, per sostenere il Teatro della Società che, dopo otto anni e mezzo riapre i battenti, con la prima che si svolgerà sabato 29 novembre, quando ci sarà l’inaugurazione ... ilgiorno.it