Beatrice Cenci vittima o ribelle? La sua storia e quella di Artemisia Gentileschi rivivono nel nuovo libro La peccatrice

Nel nuovo libro “La peccatrice” si ripercorrono le vite di Beatrice Cenci e Artemisia Gentileschi. Artemisia, ancora bambina, e Beatrice, appena adolescente, si trovano a vivere in periodi diversi ma con un collegamento temporale che le unisce brevemente. La narrazione si concentra sui momenti che hanno segnato le loro esistenze, senza trarre conclusioni o interpretazioni.

Artemisia Gentileschi è una bambina, Beatrice Cenci una giovane donna quando le loro vite si incrociano per un breve momento. Non si conoscono, non si parlano e non si vedranno mai più. Eppure, come un’ossessione, quell’incontro fatale inseguirà Artemisia per anni, fino a ispirarle uno dei suoi dipinti più celebrati, simbolici e drammatici: Giuditta che decapita Oloferne. Dovrà passare ancora molto tempo prima che la Storia sappia riconoscere alle donne allora chiamate peccatrici la statura di eroine . Considerata tra le firme più autorevoli della narrativa storica contemporanea, Elizabeth Fremantle ha un dono particolare: creare romanzi avvincenti partendo da frammenti di storia, spesso al femminile, che illuminano anche i grandi temi del presente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Cenci, vittima o ribelle? La sua storia (e quella di Artemisia Gentileschi) rivivono nel nuovo libro “La peccatrice” Articoli correlati Asta record a New York per il dipinto fiorentino di Artemisia GentileschiFirenze, 5 febbraio 2026 – Artemisia Gentileschi da record alle aste di New York. Leggi anche: “Artemisia Gentileschi. Cuore di Cesare in corpo di donna” al Sipario Strappato