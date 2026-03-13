Il 13 giugno 1983 tre carabinieri furono uccisi a Palermo durante un'operazione antimafia, un episodio che rimane nella memoria di parenti e studenti a Busto Arsizio, che ricordano quel sacrificio. In quella giornata drammatica persero la vita tre militari in azione contro la criminalità organizzata. La notizia si diffuse immediatamente, portando alla memoria un momento cruciale nella lotta contro la mafia.

Il 13 giugno 1983 segnò una data nera nella storia della lotta alla mafia, quando tre carabinieri persero la vita a Palermo. Oggi, a Busto Arsizio, quel ricordo vive attraverso un incontro diretto tra studenti e parenti delle vittime. La sorella di uno dei caduti ha raccontato il dolore e l’onore ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo De Amicis. La memoria storica non è solo un esercizio accademico, ma un ponte tra generazioni che collega il passato tragico alla realtà operativa attuale dell’Arma in Lombardia. A testimoniare questo legame è anche la presenza del tenente colonnello Andrea Poletto, comandante locale, durante l’incontro scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1983: parenti e studenti a Busto rivivono il sacrificio

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