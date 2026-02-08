Italia argento nella staffetta di biathlon con Giacomel Hofer Wierer e Vittozzi

L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi corrono bene e si prendono il secondo posto, davanti a tanti tifosi che seguivano la gara con entusiasmo. La squadra azzurra ha dimostrato compattezza e determinazione, arrivando vicina all’oro, ma alla fine si devono accontentare della medaglia d’argento. La gara si è conclusa con un grande sorriso per gli italiani, che sperano di continuare così anche nelle pross

ANTERSELVA - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. "Sono veramente contenta. Ero più agitata del solito ma sono riuscita a fare una gran bella staffetta", ha detto Lisa Vitozzi.

