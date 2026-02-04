Olimpiadi non solo Wierer e Vittozzi | l' Italia del biathlon spera in Giacomel

L’Italia del biathlon punta su Giacomel per rompere il tabù olimpico. A Milano e Cortina, gli atleti azzurri sperano di portare a casa il primo oro ai Giochi invernali, oltre a Wierer e Vittozzi. La speranza è tutta su di lui per ottenere quel risultato che manca da tempo.

Non solo Wierer e Vittozzi. Se l’Italia del biathlon sogna ad Anterselva di poter spezzare il tabù e provare a conquistare il primo oro olimpico nella sua storia, è anche grazie al salto di qualità di Tommaso Giacomel, diventato una realtà del biathlon internazionale. Andiamo alla sua scoperta. Non fatevi ingannare. Nonostante sia nato a Vipiteno, in Alto Adige, il 5 aprile del 2000, Tommaso Giacomel è a tutti gli effetti trentino. All’epoca i genitori avevano deciso di farlo nascere in quell’ospedale, pur vivendo all’ombra delle Pale di San Martino. L’azzurro è cresciuto a Imer, nella Valle del Primiero, ed è il primo grande rappresentante del biathlon in una località famosa per lo sci di fondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

