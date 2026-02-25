Tonfo per la sanità ravennate | Santa Maria delle Croci fuori dalla classifica dei cento migliori ospedali d' Italia

L'ospedale di Ravenna perde undici posizioni e si conferma fanalino di coda in Romagna. Lo dice la classifica di Newsweek L'ospedale di Ravenna ultimo tra gli ospedali romagnoli e fuori dalla lista dei cento migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale internazionale Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista. Rispetto allo scorso anno l'ospedale ravennate perde fra l'altro ben undici posizioni. Complessivamente sono stati esaminati 133 nosocomi. In base allo studio, il miglior ospedale in Italia è il Policlinico universitario Gemelli di Roma con il 92,84% di punteggio medio, scavalcando il Niguarda di Milano, con il 90,75%. Sul gradino più basso del podio c'è l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, con il 90,27% di valutazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

