Lo speaker sbaglia il nome di Kimi Antonelli sul podio del GP Cina | annuncia la vittoria di Raikkonen

Durante i festeggiamenti sul podio del GP Cina, lo speaker ha erroneamente annunciato la vittoria di Raikkonen invece di quella di Kimi Antonelli. L'errore si è verificato mentre il pubblico e i piloti erano impegnati nelle celebrazioni ufficiali. Il nome di Antonelli è stato pronunciato in modo sbagliato, creando confusione tra gli spettatori presenti a Shanghai.

Kimi Antonelli trionfa al GP Cina, ma sul podio di Shanghai lo speaker annuncia la vittoria di Raikkonen: la gaffe clamorosa al momento dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Leggi anche: Antonelli, trionfo a Shanghai e gaffe dello speaker: “Vince Kimi Raikkonen” Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Lo speaker sbaglia il nome di Kimi Antonelli sul podio del GP Cina: annuncia la vittoria di RaikkonenKimi Antonelli trionfa al GP Cina, ma sul podio di Shanghai lo speaker annuncia la vittoria di Raikkonen: la gaffe clamorosa al momento dei festeggiamenti. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente ... fanpage.it Lo speaker sbaglia il nome di Antonelli, la faccia di Kimi è un programma videoFrom Italy... Kimi Raikkonen!: così è stato annunciato Kimi Antonelli dallo speaker del Gp di Shanghai al momento di salire sul gradino più alto del podio dopo la vittoria in Cina. Una gaffe che ha ... msn.com