Juve Galatasaray, i bianconeri sono usciti fra gli applausi dei tifosi dopo una prestazione di assoluto livello. E Zhegrova ha sorpreso tutti. La notte dell’Allianz Stadium si chiude con un mix di orgoglio e profonda amarezza. La grande rimonta sognata dai tifosi bianconeri si è fermata a un passo dal traguardo, in una sfida epica che ha visto la squadra di Spalletti lottare oltre ogni limite umano e tattico. La partita è stata un concentrato di emozioni forti, segnata da decisioni arbitrali discusse e da una reazione d’orgoglio che ha cancellato, almeno per una notte, le critiche delle ultime settimane. Nonostante l’inferiorità numerica subita nella ripresa, i bianconeri erano riusciti a ribaltare l’inerzia del match, portando la contesa oltre i tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Galatasaray, i bianconeri escono fra gli applausi dei tifosi. Gesto sorprendente di Zhegrova

Juve Como, i bianconeri fischiati dopo la sconfitta contro i lariani. Il gesto di Yildiz verso i tifosi è sorprendentedi Redazione JuventusNews24Juve Como, i bianconeri vengono fischiati dal proprio pubblico dopo la sconfitta di oggi.

Juve Galatasaray 3-0 LIVE: bianconeri vicinissimi al quarto gol con Zhegrova!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Galatasaray-Juventus 5-2, andata dei playoff di Champions League: rosso a Cabal e i bianconeri crollano, gli ottavi sono un miraggio; La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve…; Galatasaray-Juve 5-2, le 5 verità: se il livello si alza i bianconeri affondano; Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal.

Juventus – Galatasaray 3-2 D.T.S. cronaca e highlights: Osimhen spazza i sogni di gloria dei bianconeri! – VIDEOJuventus - Galatasaray cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Champions League ... generationsport.it

Juventus-Galatasaray 2-0: ripresa vibrante, bianconeri ancora in corsaLa Juventus spera di ribaltare il risultato (pesante 5-2) dell’andata contro il Galatasaray e a Torino lotta e spera, dopo il vantaggio siglato da Locatelli. thesocialpost.it

La #Juventus chiude in vantaggio il primo tempo a Torino contro il #Galatasaray grazie al rigore di un leader come #Locatelli. #Juventusnews24 - facebook.com facebook

Inizia il secondo tempo di Juve-Galatasaray #JuveGalatasaray 1-0 x.com