I sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil su Beko e altre vertenze. "Non hanno mai parlato di inserire nella vertenza Beko altre vertenze – scrivono –, ognuna ha la sua storia e una condizione differente, il solo elemento univoco è la perdita del livello occupazionale. Per questo motivo, unitariamente, abbiamo chiesto un tavolo di crisi del settore metalmeccanico per trovare un percorso politico istituzionale condiviso per dare una risposta lavorativa alle tante maestranze colpite dalle crisi industriali del nostro territorio. Vista la nascita di ‘Sviluppo Industriale Siena srl’, che deve occuparsi del rilancio manifatturiero senese, riteniamo opportuno un incontro con l’Amministratore Delegato della società, Corradi, per istituire un tavolo allargato anche alle organizzazioni datoriali e fronteggiare un’emergenza occupazionale senza precedenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Beko separata da altre vertenze. Abbiamo chiesto un tavolo di crisi"

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