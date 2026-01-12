Andrea Sempio, ospite di Verissimo, si racconta con sincerità. Ricorda di aver incontrato Alberto Stasi anni dopo l’omicidio di Garlasco, quando, insieme a Marco Poggi e amici, chiese di cambiare tavolo in un locale. Durante l’intervista, Sempio si definisce “un colpevole desiderato”, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla propria vicenda e sui sentimenti che la accompagnano.

“ Sono un colpevole desiderato ”. Così Andrea Sempio si definisce nel salotto di Verissimo, il talk di Canale 5 che lo ospita nella puntata di domenica 11 gennaio. Sempio si racconta in una lunga intervista, a partire dalla reazione che ha avuto quando, nei mesi scorsi, è stato indagato per la terza volta nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Chiara Poggi: “Questa è la volta più difficile, spero sia l’ultima”. La scoperta di essere finito nuovamente nel registro degli indagati è stato per lui uno choc: “Quel giorno mi hanno chiamato i carabinieri e mi hanno detto che mi dovevano notificare un atto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l’omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare tavolo”: così Andrea Sempio a Verissimo

Andrea Sempio: Ci sono le tifoserie e una parte ce l'ha con me. Sono un colpevole desiderato, ma l'assassino è Stasi; Andrea Sempio a Verissimo: Ho incontrato Stasi solo una volta, c'è chi vuole festeggiare una mia condanna; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: Mi aspetto il rinvio a giudizio.

