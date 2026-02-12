Realco tavolo in Regione | Una delle più grosse crisi che abbiamo affrontato in Emilia-Romagna negli ultimi anni

La crisi di Realco in Emilia-Romagna si fa sentire. Questa mattina, i rappresentanti dell’azienda hanno partecipato a un tavolo in Regione per discutere della difficile situazione. “È una delle più grosse crisi degli ultimi anni”, hanno detto, mentre si cerca di trovare soluzioni concrete. L’obiettivo è aiutare la società a superare il momento difficile e favorire l’ingresso di nuovi operatori nella grande distribuzione. La discussione prosegue con l’impegno di trovare risposte rapide.

Primo incontro dopo il deposito della richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Bologna e la nomina dei commissari: parte la ricerca di soggetti interessati a rilevare il gruppo della grande distribuzione "Lavoreremo, dando un contributo alla procedura concorsuale, per favorire l’ingresso di nuovi soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata. Siamo di fronte a una situazione complessa, una delle più grosse crisi che abbiamo affrontato in Emilia-Romagna negli ultimi anni. Questo sia perché riguarda un numero importante di lavoratrici e lavoratori e sia perché va a impattare i servizi per le nostre comunità, in quanto sono coinvolti punti vendita che si trovano anche in frazioni o piccoli comuni del territorio emiliano-romagnolo".🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Realco Tavolo

In Emilia-Romagna, la crisi delle vocazioni tra i volontari coinvolge oltre 37.

A pochi giorni dalla fine dell’anno, si registra un aumento delle persone over 65 non vaccinate nel Bolognese, in un contesto di una delle più grandi epidemie influenzali degli ultimi dieci anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Realco Tavolo

Argomenti discussi: Crisi Realco, sciopero dei lavoratori il 12 febbraio per totale incertezza; Gruppo Realco in crisi, 1.500 persone a rischio: istanza di concordato preventivo in tribunale; Realco Sigma in crisi, 1.500 posti di lavoro a rischio: Istanza di concordato preventivo in tribunale. Gli scenari futuri; Concordato Realco, allarme sindacati: 1.500 posti a rischio.

Crisi Realco, allo sciopero aderiscono anche gli impiegati in appalto di FlexilogREGGIO EMILIA – Non solo i dipendenti diretti del Gruppo Realco. Alla mobilitazione in programma domani a Bologna parteciperanno anche oltre cento lavoratori impiegati in appalto nel magazzino reggian ... reggionline.com

Concordato Realco, allarme sindacati: 1.500 posti a rischioCrisi della coop reggiana: 120 pdv in Emilia, già aperta Cig per 400 addetti diretti. Urge commissario e offerta integrale per evitare spezzatino ... myfruit.it

SICUREZZA = CPR... NO GRAZIE La Cgil Emilia-Romagna risponde a De Pascale https://www.collettiva.it/copertine/italia/cpr-emilia-romagna-cgil-de-pascale-risposta-yp5ak80o Cgil Emilia Romagna | CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | - facebook.com facebook

Affitti brevi: il governo blocca la legge dell’Emilia-Romagna, Bologna al centro della battaglia x.com