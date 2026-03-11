Beautiful anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026 | Hope rivela a Brooke di provare attrazione per Finn

Nella settimana dal 14 al 20 marzo 2026, la soap americana Beautiful andrà in onda su Canale 5 con nuovi sviluppi. Hope confesserà a Brooke di provare attrazione per Finn, mentre altri personaggi si troveranno coinvolti in situazioni che promettono di portare suspense e tensione. La trama si concentrerà su interazioni e rivelazioni che manterranno alta l’attenzione degli spettatori.

Quella che ci attende sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans di Beautiful. La soap americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato pomeriggio promette di tenerci con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella settimana dal 14 al 20 marzo? Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Beautiful, trame e anticipazioni al 20 marzo. Il comportamento di Hope preoccupa molto Brooke, che decide di parlare apertamente con la figlia per capire se stia sviluppando dei sentimenti per Finn. Inizialmente Hope prova a negare, ma davanti all’insistenza di sua madre è costretta ad ammettere che il marito di Steffy non le è affatto indifferente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

