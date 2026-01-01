Allarme punture per dimagrire | Attenti possono causare problemi gravi

L’uso di punture di semaglutide per perdere peso in modo rapido sta crescendo, ma è importante essere consapevoli dei rischi. Questo farmaco, approvato in medicina per specifiche condizioni, può comportare effetti collaterali gravi se utilizzato senza supervisione medica. Prima di intraprendere qualsiasi trattamento per dimagrire, è fondamentale consultare un professionista e valutare metodi sicuri e appropriati.

Per perdere peso in poco tempo (e con poco sforzo) sempre più persone si affidano all'assunzione del farmaco semaglutide tramite iniezione sottocutanea, che in medicina tuttavia viene prescritto solo per trattare determinati casi. E no, tra questi non rientra il buttar giù quei chili di troppo guadagnati dopo un periodo, per quanto lungo, di sedentarietà e pasti spensierati. L'uso della semaglutide tuttavia sta spopolando anche tra le persone che secondo i manuali di medicina non ne avrebbero necessità. Non si tratta nemmeno di una soluzione a buon mercato: il costo di una singola confezione si aggira tra i 180 e i 200 euro.

Boom delle punture per dimagrire: "Si spendono fino a 300 euro al mese". Ecco chi ne fa richiesta - Tantissime persone, anche nel Maceratese, ricorrono alle punture "dimagranti". ilrestodelcarlino.it

