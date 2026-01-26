Basket a Pisa soffre ma vince un’incompleta IES con Follonica in Divisione Regionale 2

Il 25 gennaio 2026, a Pisa, la Devitalia IES ha ottenuto una vittoria contro Follonica nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. Nonostante numerose assenze per motivi di salute, infortuni e impegni lavorativi, la squadra ha dimostrato tenacia nel superare un avversario competitivo, confermando la propria determinazione in una partita caratterizzata da difficoltà e imprevisti.

Pisa, 25 gennaio 2026 – Falcidiata da molte assenze per motivi di salute, infortuni e lavoro, la Devitalia IES Pisa ha faticato più del previsto a superare Follonica, nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno prevalso nella ripresa, dopo aver subito un passivo in doppia cifra prima del riposo, grazie anche al contributo dei cinque under 17 a referto, per lo più al loro esordio in categoria.. LA CRONACA – L’avvio del match è stato in equilibrio, con gli ospiti che sono riusciti ad andare a canestro con facilità, concludendo il primo quarto con il minimo vantaggio ( 18-19 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, a Pisa soffre ma vince un’incompleta IES con Follonica, in Divisione Regionale 2 Basket, passo indietro di un’incompleta IES in casa con Liburnia, in Divisione Regionale 2Nel campionato di Divisione Regionale 2, la Devitalia IES Pisa ha subito una battuta d’arresto in casa contro Libertas Liburnia Livorno. Leggi anche: Basket, successo in volata a Pisa per la IES con Grosseto, in Divisione Regionale 2 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Basket: Brescia soffre ma piega Udine, colpo di Cantù a Reggio Emilia; Piagge a difesa del verde: No al nuovo parcheggio; Basket Divisione regionale 1. Il CMC incassa punti preziosi col Cus Pisa; Regional Division 1 Basketball. CmC earns valuable points against Cus Pisa. Basket Divisione regionale 1. Il CmC incassa punti preziosi col Cus PisaSoffre ma vince il Cmc che tra le mura amiche torna al successo contro il Cus Pisa per 64-60 (parziali ... lanazione.it #iesbasketpisa #devitalia buona la seconda per i 2009 che riesco ad avere ragione di un buon vela facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.