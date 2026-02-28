Basket femminile | sabato gioioso per Roseto Schio chiude da imbattuta Campobasso all’overtime

Sabato di basket femminile nella Serie A1 2025-2026 con incontri che hanno regalato emozioni. Roseto ha ottenuto una vittoria importante, avvicinandosi alla zona playoff, mentre Schio ha concluso il turno senza sconfitte. Campobasso ha invece perso all’overtime, aggiungendo un risultato sorprendente alla giornata. La partita ha visto protagonisti diversi team in una giornata ricca di azione e suspense.

Sabato da spettacolo nella Serie A1 2025-2026, impegnata con il penultimo turno. Gioisce Roseto, che si mette nel solco di un'ingarbugliata lotta playoff. Gioisce Schio, che regola il Geas e chiude la stagione regolare senza nessuna sconfitta. Campobasso, invece, consolida la terza posizione salvandosi al supplementare. Colpo esterno pesantissimo in chiave playoff per Roseto, che va a espugnare il PalaSerradimigni e a inserirsi nel già nutritissimo gruppo a 14 punti. Semplicemente inarrestabile Samantha Puisis, a quota 27 punti con un ancora più irreale 811 da oltre l'arco dei tre punti. Partita, questa, tenuta fondamentalmente sempre in controllo dalle abruzzesi, che scavano in maniera lenta, ma inesorabile il solco che le porta a vincere.