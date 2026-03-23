Dopo aver abbandonato i social media nel 2024, Barry Keoghan ha recentemente parlato apertamente del peso che gli abusi online hanno avuto sulla sua carriera. L’attore candidato all’Oscar, impegnato nelle riprese della sua parte nel film sui Beatles diretto da Sam Mendes, in cui interpreta Ringo Starr, ha dichiarato che l’odio sui social media riguardo al suo aspetto sta diventando un problema per la sua voglia di recitare, portandolo a evitare l’attenzione del pubblico. Le minacce della vita online. “Sono stato fortunato ad avere una base di fan incredibile, e le persone là fuori sono davvero adorabili”, ha esordito a SiriusXM’s Hits 1. “È davvero bello quando fai delle sessioni di domande e risposte, parli con le persone, puoi essere lì con loro, rispondere alle loro domande e dare tutto te stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barry Keoghan non vuole più apparire sul grande schermo: gli abusi online distruggono l’attore

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Temi più discussi: Insultano il mio aspetto sul Web, così mi sono chiuso in me stesso tanto da non voler più uscire. Lo dico con assoluta sincerità. Sta diventando un problema: Barry Keoghan si sfoga; Barry Keoghan e le critiche online: Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo; Per Barry Keoghan l'odio sui social è diventato un problema: 'Violenza sul mio aspetto'; Barry Keoghan parla degli insulti ricevuti online.

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#BarryKeoghan: "Dicono che capita a tutti, ma ora io non voglio più uscire". facebook

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