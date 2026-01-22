Bao Publishing presenta Tokyo Tarareba Girls 2 di Akiko Higashimura

Bao Publishing propone Tokyo Tarareba Girls 2 di Akiko Higashimura, un racconto che esplora le sfide e le scelte delle giovani donne di fronte alle aspettative sociali e personali. Attraverso le storie di Rinko, Kaori e Koyuki, il manga affronta temi di amore, amicizia e ricerca di sé, offrendo uno sguardo sincero e riflessivo sulla vita di chi si interroga sul proprio percorso.

Rinko, Kaori e Koyuki si sentono frenate da vite che forse non fanno più per loro. Quanti modi ci sono di vivere una storia d’amore? E, soprattutto, è l’unica opportunità di essere felici? La mangaka Akiko Higashimura racconta le avventure drammatiche ed esilaranti di un gruppo di amiche trentenni, alle prese con le aspettative sociali che non combaciano con i loro desideri. «Se fosse andata diversamente, quella volta. forse adesso non sarei in questa situazione.» BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Tokyo Tarareba Girls vol. 2 di Akiko Higashimura.🔗 Leggi su Nerdpool.it Leggi anche: Bao Publishing presenta TOKYO TARAREBA GIRLS di Akiko Higashimura Leggi anche: Bao Publishing presenta “Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio” di Luke Pearson Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Bao Publishing – Le uscite dal 19 al 25 gennaio 2026; Tokyo Tarareba Girls: le ragazze dei se sono arrivate!; Tokyo Tarareba Girls: in arrivo il volume 2; Esce il manga Tokyo Tarareba Girls vol. 2 di Akiko Higashimura. Tokyo Tarareba Girls: in arrivo il volume 2BAO Publishing annuncia l’imminente arrivo del volume 2 di Tokyo Tarareba Girls, opera di Akiko Higashimura. Il manga sarà disponibile in tutte le fumetterie, le librerie e gli store online a partire ... akibagamers.it Parkett Channel presenta la première di Heritage , il nuovo singolo di Lecomte de Brégeot, in uscita il 22 gennaio 2026 tramite LDB Records e Universal Music Publishing. Lecomte de Brégeot torna con il suo nuovo singolo. Il brano nasce da un impulso intim - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.