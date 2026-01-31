Il mercato editoriale italiano chiude il 2025 con tre milioni di copie in meno | calano i libri cartacei crescono ebook e audiolibri

Nel 2025 il mercato dei libri in Italia ha registrato un calo di tre milioni di copie rispetto all’anno precedente. I dati mostrano che le vendite di libri cartacei sono in forte diminuzione, mentre crescono gli ebook e gli audiolibri. Le librerie e le piattaforme online hanno venduto meno, anche se il settore degli audiolibri si è mantenuto stabile o in aumento. La tendenza è chiara: i lettori preferiscono sempre di più le versioni digitali, lasciando indietro i libri tradizionali.

Il mercato del libro di varia ha registrato nel 2025 una flessione significativa nei canali trade, che comprendono librerie, vendite online e grande distribuzione. L'Aie-Associazione italiana editori ha comunicato che gli italiani hanno acquistato 99,5 milioni di copie a stampa, con una riduzione del 3% rispetto al 2024. Si tratta di tre milioni di libri in meno che portano il settore sotto la soglia dei 100 milioni di copie per la prima volta negli ultimi cinque anni. A valore, il calo si attesta al 2,1%, con 32,6 milioni di euro di perdite su un totale di 1.483,9 milioni di euro di acquisti complessivi.

