Siamo più di 300mila Referendum gli italiani che non possono votare | la denuncia

Oltre 300mila italiani non possono partecipare al prossimo referendum costituzionale del 2026. La denuncia evidenzia come questa situazione coinvolga un numero considerevole di cittadini, che si trovano esclusi dal voto e dalla partecipazione democratica. Il dibattito si intensifica mentre si avvicina la consultazione, portando alla luce tensioni legate alla rappresentanza e all’inclusione nel processo decisionale.

Il conto alla rovescia verso il referendum costituzionale del 2026 ha acceso un dibattito sempre più acceso nel Paese, trasformando una consultazione popolare in un vero e proprio banco di prova per la tenuta democratica e per il rapporto tra cittadini e istituzioni. Al centro della discussione c’è la scelta tra “sì” e “no” alla separazione delle carriere dei magistrati, una riforma che promette di incidere profondamente sull’equilibrio della giustizia italiana e che, proprio per questo, sta mobilitando opinione pubblica, politica e società civile. Ma accanto al merito del quesito referendario emerge con forza un altro tema, destinato a pesare concretamente sulla partecipazione: quello del diritto di voto dei fuorisede. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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