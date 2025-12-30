Scherma 72 azzurri al via | il 2026 parte con un super weekend di Coppa del Mondo

Dal 8 all’11 gennaio, l’Italia partecipa con 72 atleti a quattro importanti eventi di Coppa del Mondo di scherma, tra Fujairah, Tunisi, Hong Kong e Parigi. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per gli schermidori italiani di confrontarsi con le migliori squadre internazionali e iniziare al meglio il 2026, in un clima di competizione e crescita tecnica.

