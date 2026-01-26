Praline elettroniche alle fermate dei bus a Viterbo | A febbraio la gara europea per la fornitura

A Viterbo, a febbraio si svolgerà la gara europea per la fornitura di praline elettroniche alle fermate dei bus. Questo intervento mira a modernizzare il sistema di trasporto pubblico, offrendo informazioni più accurate e aggiornate ai cittadini e ai visitatori. L'adozione di queste tecnologie rappresenta un passo importante verso un servizio più efficiente e accessibile per tutti.

Il sistema di trasporto pubblico a Viterbo si prepara a un cambio di passo tecnologico che promette di semplificare la vita quotidiana dei pendolari e dei turisti. Al centro della trasformazione c'è l'appalto della smart mobility - dal valore di 500mila euro -, ossia l'introduzione delle cosiddette praline elettroniche. Si tratta di dispositivi digitali installati a ogni fermata che, collegandosi ai gps messi recentemente a bordo dei bus, informeranno gli utenti in tempo reale sull'esatta distanza dei mezzi e sull'orario previsto di arrivo. Oggi, 26 gennaio, in seconda commissione si è votato un cavillo tecnico riguardo la variazione al programma triennale degli acquisti, necessario nella corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti legati ai fondi europei per lo sviluppo regionale (fesr).

