Azionario o garantito Come cambiano i guadagni futuri

QUANDO si parla di previdenza complementare, una delle domande più frequenti riguarda i rendimenti. Quanto hanno guadagnato negli anni i fondi pensione italiani? La risposta, come spesso accade negli investimenti, dipende soprattutto dal livello di rischio scelto e dall’orizzonte temporale considerato. I dati più recenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) presieduta da Mario Pepe mostrano che nel lungo periodo le linee più dinamiche sono state anche le più redditizie. Guardando agli ultimi dieci anni, infatti, i comparti azionari hanno registrato rendimenti medi annui composti compresi tra il 4,8% e il 5,1%, a seconda della tipologia di fondo pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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