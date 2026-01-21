L’avvio del 2026 presenta un panorama complesso e articolato, segnato da tensioni commerciali come i dazi di Trump, record europei e un forte crollo delle criptovalute. In un contesto in cui le notizie sembrano contraddirsi, i mercati azionari mostrano una relativa stabilità. Questa introduzione analizza gli scenari possibili, offrendo una panoramica chiara e sobria delle dinamiche attuali e delle sfide future.

L’apertura del 2026 ci consegna un quadro che definire schizofrenico s arebbe un eufemismo, una dissonanza cognitiva dove il frastuono dei titoli di giornale si scontra con l’assordante silenzio della volatilità sui mercati azionari. Gli operatori, che fino a ieri sembravano ossessionati dalla caccia alla “bolla dell’AI”, hanno bruscamente spostato l’attenzione, tanto che le ricerche su Google del termine sono crollate, quasi a suggerire che la v era bolla fosse la paura stessa della bolla. Eppure, l’azionario mostra una calma olimpica, quasi a voler sfidare la gravità, ignorando quello che è il vero cambio di fase strutturale, il passaggio da una globalizzazione imperfetta a un mercantilismo esplicito, dove i dazi sono usati come leva negoziale su territori strategici e la politica economica entra a gamba tesa su credito, mutui e banche centrali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Azionario: dazi Trump, record Europei e crollo crypto, quali scenari?

