L’andamento degli utili nel mercato azionario europeo rappresenta un elemento chiave per comprendere le dinamiche attuali. A dicembre, i principali indici hanno concluso il sesto mese consecutivo di rialzi, raggiungendo nuovi massimi annuali. Questo scenario riflette una fase di stabilità e crescita, anche in un contesto di evoluzione economica e finanziaria. Analizzare i dati sugli utili permette di avere una visione più chiara sulle prospettive future dei mercati europei.

A dicembre i mercati azionari europei hanno registrato il sesto mese consecutivo di guadagni, chiudendo l’anno a nuovi massimi. Diversi elementi positiv i hanno sostenuto l’ottimismo degli investitori. Azionario europeo: la view di AXA IM. Lo sottolinea Gilles Guibout, Head of AXA IM European Equities, BNPP AM spiegando che il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed), i negoziati in corso per un possibile cessate il fuoco tra Ucraina e Russia e la continua resilienza dell’attività economica hanno alimentato la propensione al rischio degli investitori. Le materie prime non petrolifere hanno proseguito il loro trend rialzista, i rendimenti dei titoli di Stato sono leggermente aumentati e il dollaro ha chiuso l’anno vicino ai minimi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Azionario europeo: focus sugli utili in uno scenario in evoluzione

