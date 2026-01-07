Iniziativa di Cna ’Premio Cambiamenti’ per aziende innovative Giovani in ’vetrina’

Sono aperte fino a domenica 18 le iscrizioni alla nona edizione del Premio Cambiamenti, iniziativa promossa da Cna – Artigiani e Imprenditori d’Italia. Il concorso nazionale riconosce le aziende italiane innovative che si distinguono per capacità di adattamento e sviluppo. Un’occasione per mettere in luce giovani imprese e progetti di valore, favorendo la crescita e la visibilità nel panorama imprenditoriale.

Sono aperte fino a domenica 18 le iscrizioni alla nona edizione del 'Premio Cambiamenti', il concorso nazionale promosso da Cna – Artigiani e Imprenditori d'Italia che ogni anno valorizza le migliori realtà imprenditoriali innovative del Paese. Al centro dell'edizione 2026 il tema delle "Nuove rotte", un invito rivolto a chi ha il coraggio di esplorare strade inedite e contribuire allo sviluppo dei territori, dell'economia e delle comunità. In palio un premio di 20mila euro per l'impresa vincitrice a livello nazionale, oltre a numerosi altri riconoscimenti resi possibili grazie al sostegno dei partner dell'iniziativa.

