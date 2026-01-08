premio Cambiamenti 2026 dedicato alle start-up innovative italiane | in palio 20mila euro per il vincitore

Il premio “Cambiamenti” 2026, promosso da Cna, è rivolto alle start-up italiane innovative nate dal 2021 in poi. L’iniziativa mira a riconoscere e supportare le giovani imprese che contribuiscono al cambiamento e allo sviluppo del panorama imprenditoriale nazionale. In palio, un premio di 20mila euro destinato al progetto più meritevole, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la crescita delle nuove realtà imprenditoriali italiane.

Il premio "Cambiamenti", voluto da Cna, nasce per sostenere e valorizzare il pensiero innovativo delle nuove imprese italiane nate negli ultimi cinque anni (dopo il 1° gennaio 2021). Queste imprese, come illustra il regolamento, hanno saputo "riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro"

