Aversa celebra San Paolo | in centinaia in processione per il Santo Patrono

Aversa ha ricordato il suo santo patrono, San Paolo, con una processione che ha coinvolto numerosi cittadini. La tradizionale cerimonia, che si è svolta nel centro della città, ha visto il ritorno del busto d’argento di San Paolo tra i fedeli. Le celebrazioni rappresentano un momento importante per la comunità, unendo fede e tradizione in un’occasione di partecipazione collettiva.

Il busto d’argento di San Paolo che torna tra la folla dei fedeli. Ieri, ad Aversa, le solenni celebrazioni in onore del santo patrono e della diocesi, con la tradizionale processione che ha attraversato le strade del centro cittadino. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

