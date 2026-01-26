Aversa celebra San Paolo | in centinaia in processione per il Santo Patrono
Aversa ha ricordato il suo santo patrono, San Paolo, con una processione che ha coinvolto numerosi cittadini. La tradizionale cerimonia, che si è svolta nel centro della città, ha visto il ritorno del busto d’argento di San Paolo tra i fedeli. Le celebrazioni rappresentano un momento importante per la comunità, unendo fede e tradizione in un’occasione di partecipazione collettiva.
Il busto d’argento di San Paolo che torna tra la folla dei fedeli. Ieri, ad Aversa, le solenni celebrazioni in onore del santo patrono e della diocesi, con la tradizionale processione che ha attraversato le strade del centro cittadino. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
