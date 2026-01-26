Aversa celebra San Paolo | in centinaia in processione per il Santo Patrono

Aversa ha ricordato il suo santo patrono, San Paolo, con una processione che ha coinvolto numerosi cittadini. La tradizionale cerimonia, che si è svolta nel centro della città, ha visto il ritorno del busto d’argento di San Paolo tra i fedeli. Le celebrazioni rappresentano un momento importante per la comunità, unendo fede e tradizione in un’occasione di partecipazione collettiva.

Il busto d’argento di San Paolo che torna tra la folla dei fedeli. Ieri, ad Aversa, le solenni celebrazioni in onore del santo patrono e della diocesi, con la tradizionale processione che ha attraversato le strade del centro cittadino. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa celebra San Paolo: in centinaia in processione per il Santo Patrono Approfondimenti su san paolo San Martino Buon Albergo celebra il Santo Patrono con quattro giorni di festa Lecco celebra il patrono San Nicolò Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Aversa celebra San Paolo: in centinaia in processione per il santo Patrono Ultime notizie su san paolo Argomenti discussi: Aversa e San Paolo: un legame millenario tra storia, devozione e Palle di tradizione; Aversa. San Paolo tra fede e tensioni: polemiche sull’orario della processione. Aversa e San Paolo: un legame millenario tra storia, devozione e Palle di tradizioneAversa si prepara a celebrare la Solennità della Conversione di San Paolo, Patrono della città e della Diocesi, il prossimo 25 gennaio 2026. Non è solo una festa religiosa, ma il rinnovo di un'identit ... casertanews.it Aversa e San Paolo, una storia che si rinnova nella solennità del 25 gennaioAversa (Caserta) - Il 25 gennaio Aversa tornerà a celebrare una figura che più di ogni altra ne attraversa la storia e l’identità: San Paolo. La Solennità ... pupia.tv L'AUDIZIONE IN ANTIMAFIA | Il pm di San Paolo Lincoln Gakia, ascoltato in Commissione antimafia, descrive l’intesa tra il cartello brasiliano e la mafia calabrese sulla gestione del narcotraffico verso l’Europa - facebook.com facebook Bari, incendio nella notte al quartiere San Paolo: bruciate tre ambulanze nella parrocchia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.