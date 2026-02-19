19 febbraio Madonna Addolorata di Campiveri | l’immagine trasuda inspiegabilmente

Il 19 febbraio si ricorda un episodio sorprendente avvenuto alla Madonna Addolorata di Campiveri, quando un’immagine secoli fa iniziò a sudare inspiegabilmente. La causa di questo fenomeno resta sconosciuta e ha attirato l’attenzione dei fedeli. L’evento ha suscitato numerosi commenti e il timore di un segno divino. Ogni anno, i devoti si radunano davanti all’immagine, cercando di capire cosa possa aver scatenato questa manifestazione insolita. La chiesa locale conserva ancora tracce di quell’episodio misterioso.

Oggi ricorre l'anniversario di un fatto miracoloso legato a un'immagine della della Madonna Addolorata di Campiveri dalla quale secoli fa uscì inspiegabilmente sudore. Numerose devozioni nascono e si alimentano in seguito a fatti miracolosi manifestatisi sotto la forma di liquidi organici emessi in maniera inspiegabile e misteriosa. È questo il caso della Madonna Addolorata di Campiveri a Cividate del Piano in provincia di Bergamo. Era il 19 febbraio del 1862 quando ebbe luogo un fatto decisamente fuori dall'ordinario. La protagonista di questo evento è una bimba di appena sette anni, di nome Francesca Pagani.