Cultura della legalità: gli alunni del Convitto Nazionale “P. Colletta” ospiti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino tra incontri e attività formative.. Una mattinata diversa dal consueto, lontana dai banchi di scuola ma ugualmente formativa, quella vissuta oggi dagli alunni del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, ospiti del Comando Provinciale dei Carabinieri nell’ambito di un programma di incontri pianificati tra l’Arma e gli Uffici Scolastici, finalizzati a diffondere tra i più giovani i valori della legalità e del rispetto delle regole. Circa 60 studenti, accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico, sono stati accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, che ha rivolto loro un indirizzo di saluto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino, studenti del Convitto Colletta in visita ai Carabinieri

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